Sparen durch Kooperation

Vielleicht eines vorweg: Die Nordburgenländer dürfen sich über eine „sehr gute Trinkwasserqualität freuen“, sagt der Geschäftsführer des Wasserleitungsverbandes Nördliches Burgenland (WLV), Helmut Herlicska. Bis dato wurden die Nitratwerte von mehr als 30 mg pro Liter (der erlaubte Grenzwert liegt bei 50 mg / Liter) nicht überschritten bzw. liegen in den meisten der 65 Mitglieds-Gemeinden weit darunter.

Doch damit nicht genug der Erfolgsmeldungen: Während anderswo wie zum Beispiel in der Steiermark über „verordnete“ Gemeindezusammenlegungen oder in anderen Landesteilen sogar über die Abspaltung von einem Gemeindeteil diskutiert werde, werde „ein Paradebeispiel“ im Nördlichen Burgenland umgesetzt, so WLV-Obmann Gerhard Zapfl: Der Wasserversorger WLV und der -entsorger Wasserverband Wulkatal ( WVW) wollen nämlich in Zukunft enger als bisher zusammen arbeiten. Ein dementsprechender Vertrag wurde gestern in Wulkaprodersdorf unterzeichnet.