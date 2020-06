Spannungen zwischen Stiftung und Land

Tourismuslandesrätin Michaela Resetar ( ÖVP) begrüße aus „touristisch, fachlicher Sicht“ das Projekt in Forchtenstein, weil eine Investition trage zur positiven Weiterentwicklung der Tourismusregion Rosalia bei. „Trotz Wiedervorlage haben die SPÖ-Regierungsmitglieder die Zustimmung bisher verweigert“, meint Resetar dazu, dass es noch zu keiner Entscheidung gekommen sei. Alle vorliegenden Gutachten (sieben an der Zahl) würden die Förderwürdigkeit belegen, so Resetar. Für ein neues Gutachten, das in Auftrag gegeben wurde, sieht die Landesrätin „keine Notwendigkeit.“