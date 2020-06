SP-Chef Niessl stellt sich Wiederwahl

Niessl stellt sich am Samstag zum fünften Mal seit dem Jahr 2000 der Wiederwahl. Im Oktober 2009 hatte der Frauenkirchner 97,3 Prozent der Delegiertenstimmen erhalten. Im Parteistatut der SPÖ Burgenland ist im Abstand von jeweils drei Jahren die Abhaltung eines Landesparteitages mit Neuwahl des Parteivorsitzenden vorgesehen. Als Niessls Stellvertreter kandidieren wieder Verteidigungsminister Norbert Darabos sowie die Landesräte Helmut Bieler, Peter Rezar und Verena Dunst.

Die Landesrätin aus dem Landessüden war bereits in der Vorwoche als SPÖ-Landesfrauenvorsitzende bestätigt worden. Sie wurde mit 100 Prozent der Stimmen wiedergewählt. In der Werkshalle der Druckerei Leykam in Neudörfl hatten sich die 120 Delegierten mehr Frauen in der Gemeindepolitik gewünscht.