Soko Kfz stoppte Profi-Autobande

Nicht nur ein junges Ehepaar, sondern auch deren Angehörige dürfte die Soko Kfz mit Sitz in Eisenstadt bei ihren betrügerischen Machenschaften gestoppt haben. Das Paar mit serbischen Wurzeln soll Autohäuser im Burgenland und in Oberösterreich betrogen und so zumindest sechs Fahrzeuge erschlichen haben, sagt Chefinspektor Andreas Kummer von der Soko Kfz. Außerdem sollen die Verdächtigen Versicherungsbetrug in größerem Stil begangen haben. Die bisher nachweisbare Schadenssumme: etwa 100.000 Euro. Das Ehepaar befindet sich in Untersuchungshaft, gegen die möglichen Mittäter aus dem Verwandtenkreis der Verdächtigen wurde Anzeige erstattet.