Fischzucht unter Dach und Fach

Sie gehören zwar der Gattung „Afrikanischer Wels“ an, sind aber waschechte Burgenländer: In einer Fischfarm in Sigleß geboren, hier gewachsen, geschlachtet und zumeist auch in einem burgenländischen Haushalt oder Gasthaus verspeist.

Im Jahr 2005 hat der Tierarzt Gerald Hochwimmer – damals noch in Hirm, jetzt in Sigleß – mit seiner fürs Burgenland außergewöhnlichen Fischzucht begonnen. Er züchtet Welse in einer Halle – in einer sogenannten Kreislaufanlage. Kein Bach, kein Teich, sondern ein Becken neben dem anderen in einer großen Halle. Nicht gerade Natur pur, „aber nachhaltig“, wie der 34-jährige Veterinär betont, „und auf das kommt es mir an.“ Da das Wasser wieder aufbereitet wird, brauche er für seine Fischfarm „relativ wenig Frischwasser“. Die benötigte Energie kommt von einer Fotovoltaikanlage. Und: „Der Kot meiner Welse landet in der Kläranlage, bei Fischteichen rinnt der einfach wieder in den Bach zurück.“ Das einzige, das ihn „angreifbar“ mache, sei das Fischfutter. „Das ist maritimen Ursprungs. Aber es ist unmöglich, anderes zu bekommen“, bedauert Hochwimmer.