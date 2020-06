Sicherheitspreis: Courage machte sich bezahlt

Blitzschnell reagierte auch der pensionierte Pfarrer Wolfgang Klietmann, als eine Frau auf offener Straße von einem Schüler beraubt wurde. Der Bursche hatte aus Geldmangel beschlossen, einer Frau aus Oberpullendorf die Handtasche zu rauben. Klietmann nahm sofort die Verfolgung des Schülers auf und konnte ihn auf dem Weg zum Gymnasium stellen. Doch der Bursche riss sich los, lief in die Schule und nahm am Computerunterricht teil. Durch die genaue Personenbeschreibung des Pfarrers konnte der Bursch noch in der Schule ausgeforscht werden.

Im März dieses Jahres vereitelte Josef Meszlenyi den Diebstahl eines Bankomaten in Halbturn. Die dreisten Täter hatten in Mönchhof ein Fahrzeug gestohlen, fuhren damit zur Polizeiinspektion nach Halbturn. Dort zerstachen sie die Reifen des Streifenwagens und begaben sich danach zur Bank . Sie brachen die Eingangstür zum Foyer des Geldinstitutes auf und legten um den darin befindlichen Geldautomaten einen Zurrgurt. Meszlenyi kam das vor der Bank quer über den Gehsteig geparkte Fahrzeug verdächtig vor. Im Foyer sah er mehrere Männer, die sich am Bankomat zu schaffen machten. Der Präsenzdiener alarmierte sofort die Polizei. Obwohl die Täter die Flucht ergriffen, als sie merkten, beobachtet zu werden, konnten sie aufgrund sichergestellter Spuren ausgeforscht werden.

Meszlenyi, Huber und Klietmann erhielten für ihren Einsatz den mit je 1000 Euro dotierten Sicherheitsverdienstpreis 2012.