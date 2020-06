Seewinkel-Brigade verschönert Wien

Bei Maria Hatos aus dem burgenländischen Tadten, Seewinkel, klingelt an jedem Werktag der Wecker exakt um 3.25 Uhr. Dann geht’s unter die Dusche, ein kleines Stück Butterbrot und Kaffee im Stehen und hurtig zum St. Andräer Bahnhof. Ihr Zug fährt nämlich um 4.20 Uhr ab Richtung Wien-Südbahnhof. Von hier nimmt sie die Schnellbahn und steigt am Praterstern aus. Dort, wo sie ab 6.30 Uhr „ Wien verschönert“, wie sich Burgenlands Landeshauptmann Hans Niessl anlässlich der Saisoneröffnung des Wiener Gartenbauamtes (WIG) Mitte April ausdrückte.

Früher gab es einen firmeneigenen Bus, der die Seewinkler zum Arbeitsplatz brachte. Ob in den Prater, nach Oberlaa oder in die Arbeiterstrandbadstraße. „Wahrscheinlich wurde er aus Kostengründen gestrichen“, vermutet Hatos. Doch die Einstellung des Busses hat auch ihr Gutes: Die Urlaubswochen wurden von vier auf fünf ausgeweitet. Die „Zugfahrerei“ von 75 Minuten mache ihr nichts aus. In der Früh döse sie dahin und am Abend bzw. um 16 Uhr freue sie sich aufs Burgenland. Das Schweizerhaus im Prater haben sie und ihre Kollegen nach getaner Arbeit noch nie besucht: „Wir sind froh, dass wir nach Hause kommen“ und „gute Stelzen gibt’s bei uns auch.“

Maria Hatos ist seit 1997 bei der WIG im Prater als Saisonarbeiterin von April bis November tätig. In den Wintermonaten geht sie stempeln. Im Burgenland sei es schwierig, Arbeit zu bekommen, sagt sie. Vor 15 Jahren hat sie bei der WIG angeheuert: „Wir verdienen hier mehr als im Burgenland“.

In einem Gemüse-Glashaus im Seewinkel wolle sie nicht arbeiten, obwohl das ähnliche Tätigkeiten seien. „Aber im Glashaus jeden Tag die konstante Temperatur, die konstante Luftfeuchtigkeit, das halt ich nicht aus“. In Wien, im Prater, sei die Arbeit und auch das Wetter abwechslungsreicher.