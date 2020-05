Schwitzen wie ein Profisportler

Reiterers Angebot ist vielfältig und reicht von Yoga, Zumba, Aerobic, Street Dance, Fatburning über Kinder-Selbstverteidigung bis hin zu Ausdauer- und Krafttraining im Freihantelbereich. Der Wahl-Eisenstädter hat sich in Burgenlands Schulen schon einen Namen gemacht. Auf Anfrage bietet er kostenlose Selbstverteidigungskurse an.



In einem eigenen Kampfsportcenter, dem "Box Athletic Club Eisenstadt", werden Newcomer von staatlich geprüften Trainern in den Sport eingeführt. Ein großes Thema sei hier die Jugend, sagt Reiterer, in dessen Studio auch etliche Leistungssportler trainieren. Nach dem schweißtreibenden Training können Fitnessfreaks im hauseigenen Spa-Bereich relaxen.



Am 17. September ab 14 Uhr wird das Studio "Athletics Reiterer" mit einem großen Benefizfest unter dem Motto " Eisenstadt boxt und rockt" offiziell eröffnet. Die Einnahmen kommen sportlicher Behindertenarbeit und einem Integrationsverein zugute.