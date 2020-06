Schwestern erobern mit veganem Eis jetzt die USA

Ich konnte Zitronensorbet einfach nicht mehr sehen", sagt Cecilia Havmöller, als sie von den Anfängen von "Veganista", dem ersten veganen Eissalon in Wien, erzählt. Die 39-Jährige verzichtet seit ihrem 12. Lebensjahr auf Fleisch. "Ich saß damals vor einem riesigen Steak, aus dem noch das Blut heraus kam. Da ist mir erstmals bewusst geworden, was ich da esse. Seither will ich nicht am Mord von Tieren beteiligt sein", erzählt Havmöller. Schon kurze Zeit später wurde sie vegan. Ihre Lebenseinstellung hat sie bis heute nicht geändert. Auch ihre Schwester Susanna Paller lebt seit ihrem 15. Lebensjahr vegan. "Es gibt jeden Tag mehr Gründe, warum ich keine tierischen Produkte mehr essen will", sagt sie. "Und anders als viele glauben, müssen wir uns überhaupt nicht einschränken."

Das war nicht immer so, denn in den 80er und 90er Jahren wusste mit einer veganen Lebensweise keiner so Recht etwas anzufangen. "Wir kommen aus Steinberg-Dörfl. Im Dorf kannte man das damals nicht. Unser Opa hat mich immer gefragt, was ich für eine Krankheit habe", lacht Havmöller. Zu dem Unverständnis der Leute kam das fehlende Angebot hinzu. "Meine erste Sojamilch habe ich erst mit 19 in Wien getrunken", sagt Havmöller. Das Angebot an veganen Lebensmitteln war in der Stadt zwar größer, aber eines fehlte den beiden immer: Eis. "Und zwar echtes, cremiges Eis, kein Sorbet." Also reiste Cecilia Havmöller um die Welt, um sich Inspirationen zu holen. Herausgekommen ist eine bis dahin in Österreich völlig neue Geschäftsidee: Ein Eissalon, der zu 100 Prozent veganes Eis anbietet.