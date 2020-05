Schwerverbrecher wurde ausgeliefert

Der 28. November 2005 sollte das Leben des damals 21-jährigen Uhrmachers Bernd Riedl für immer verändern. Drei bewaffnete Täter raubten an diesem Nachmittag das Juweliergeschäft Hohensteiner in der Eisenstädter Fußgängerzone aus. Riedl verfolgte die Täter, als sich plötzlich einer der Männer umdrehte und dem jungen Mann mitten ins Gesicht schoss. Der Wr. Neustädter ist seither ein schwerer Pflegefall.



Nun, sechs Jahre später, soll dem mutmaßlichen Haupttäter in Eisenstadt der Prozess gemacht werden. Am Wochenende wurde der 27-jährige Serbe Ilija B. von Deutschland nach Österreich ausgeliefert. Jetzt wartet er in der Justizanstalt Josefstadt auf seinen Prozess in Eisenstadt. "Es steht noch kein Termin für die Verhandlung fest. Vorerst müssen noch weitere Erhebungen und eine ausführliche Einvernahme des Beschuldigten durchgeführt werden", sagt Pressestaatsanwältin Magdalena Eichinger.



Ilija B., der für die Kriminalisten der Inbegriff des kaltblütigen Verbrechers ist, wird nicht in die Justizanstalt Eisenstadt kommen, sondern in Wien bleiben. "Für diesen Mann sind enorme Sicherheitsvorkehrungen nötig, die wir aufgrund unserer derzeitigen Situation (das Gefängnis wird umgebaut, Anm.) nicht gewährleisten können", sagt Major Klaus Faymann von der Justizanstalt Eisenstadt.