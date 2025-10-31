Schwarzarbeit in burgenländischer Gemeinde: Amtsleiterin entlassen

Die Amtsleiterin einer mittelburgenländischen Gemeinde ist nach Hinweisen auf Schwarzarbeit im Sommer entlassen worden.

Das teilte die Bürgermeisterpartei der Ortschaft am Donnerstagabend nach der Gemeinderatssitzung mit. Laut ORF Burgenland soll es sich um die Gemeinde Deutschkreutz handeln .

Details zu dem Personalverfahren wurden in der Aussendung nicht genannt. Dem Vernehmen nach soll eine Aushilfe im Kindergarten nicht ordnungsgemäß angemeldet gewesen sein.

Selbstanzeige der Amtsleiterin

In der Causa hatte es im Sommer eine Selbstanzeige der Amtsleiterin gegeben, da die Aushilfe statt einer offiziellen Gehaltszahlung etwa Gutscheine oder Bargeld aus der Gemeindekasse erhalten haben soll. Dies ohne Belege oder Meldung an den Fiskus. Der Gemeinderat beschloss nun, die bereits dienstfrei gestellte Mitarbeiterin zu entlassen.