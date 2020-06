Schwangerschaftsabbruch: (K)ein Thema

Der Mediziner betreibt seit zehn Jahren ein Ambulatorium für Schwangerschaftsabbruch in Wien. „Ein Schwangerschaftsabbruch ist eine medizinische Basisversorgung. Es ist skandalös, dass die Politik behauptet, es gebe keinen Bedarf, und die Betroffenen können eh in andere Bundesländer ausweichen. Man sagt ja auch nicht, die Burgenländer können eh in Wien zum Zahnarzt gehen. Das ist eine moralische Bankrotterklärung der Politik“, ärgert sich Fiala.

Jedes burgenländische Spital führe laufend Kürettagen durch. „Doch wenn man sie wegen eines Schwangerschaftsabbruches möchte, wird sie einem im Burgenland verwehrt“. Fiala ist überzeugt, dass auch im Burgenland der Bedarf gegeben sei. „Warum bietet man die Möglichkeit nicht an, dann wird man ja sehen, ob sie angenommen wird“, meint Fiala.