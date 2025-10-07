Eisenstadt sperrt Straße für eine Stunde: 400 Kinder profitieren

Ab 12. November gilt in Eisenstadt erstmals ein temporäres Fahrverbot vor einer Schule: Die Bahnstraße wird an Schultagen zwischen 7 und 8 Uhr zur sogenannten Schulstraße.

Betroffen ist der Abschnitt zwischen der St.-Rochus-Straße und der Josef-Reichl-Gasse – direkt vor der größten Volksschule der Stadt, die von über 400 Kindern besucht wird. Auch Stadt- und Linienbusse werden während der Sperrzeit umgeleitet.

Mit der Maßnahme will die Stadt das Verkehrsaufkommen vor der Schule reduzieren und die Sicherheit der Kinder erhöhen. „Viele Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto bis unmittelbar vor die Schule, halten in zweiter Spur – das führt regelmäßig zu gefährlichen Situationen. Mit der Schulstraße schaffen wir mehr Sicherheit und Platz für aktive Mobilität“, sagt Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP).

Direktorin 2. Vizebürgermeisterin Charlotte Toth-Kanyak, Stadtpolizeikommandant Günter Hauer, Bürgermeister Thomas Steiner und Klubobfrau Samara Sánchez Pöll (v.li.).

Der Einrichtung war eine Machbarkeitsstudie vorausgegangen. Möglich wurde das Projekt durch die 2022 erfolgte gesetzliche Verankerung von Schulstraßen in der Straßenverkehrsordnung. Begleitet wird die Einführung von einer Informationskampagne für Eltern und Anrainer. Nach einer Pilotphase soll das Projekt gemeinsam mit Schule, Polizei und Stadtgemeinde evaluiert werden. Die Schulstraße wird durch mechanische Absperrungen mit Scherengittern gesichert. Während der Sperrzeit dürfen keine Autos oder Motorräder einfahren. Für Buslinien werden Ersatzhaltestellen eingerichtet. Kinder dürfen die Fahrbahn in dieser Zeit zu Fuß benutzen. Um den morgendlichen Bringverkehr zu entlasten, wurden zudem die „Kiss & Go“-Zonen erweitert.

Wenn frühmorgens keine Autos mehr rollen: Eisenstadt zeigt mit der neuen Schulstraße, wie Kinder sicherer zur Schule kommen.