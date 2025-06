Schulschluss: Sieg bei Kompetenztest, neue Schwerpunkte ab Herbst

Als zentrale Herausforderungen für das kommende Schuljahr nannte Winkler die Umsetzung eines Handyverbots bis zur 8. Schulstufe sowie den Ausbau der Medienkompetenz. Eine eigene Arbeitsgruppe in der Bildungsdirektion soll dazu eingerichtet werden.

Im Rückblick ging Winkler auch auf die jüngsten Ereignisse in Graz ein. Man müsse Verantwortung übernehmen – nicht nur als Bildungseinrichtung, sondern als Gesellschaft. Das Burgenland habe bereits Schritte gesetzt, um Kinder stärker zu begleiten. „Es geht um ein Gesamtsystem, das Sicherheit, psychosoziale Unterstützung, präventive Bildungsarbeit und demokratische Resilienz miteinander verbindet“, so Winkler. In den Schulen sollen künftig verstärkt auch soziale Kompetenzen vermittelt werden. Schwerpunkte wie Friedenspädagogik und Demokratiebewusstsein sollen fix verankert werden.