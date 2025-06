„Voll lustig“ mit ernster Botschaft: Wie das Rote Kreuz Nachwuchs ausbildet

Der nimmt es locker. „Schuldig“, gesteht Landesjugendreferent Lukas Herold achselzuckend ein. Im Camp-Quartier in der Wassererlebniswelt Südburgenland in Eberau (Bezirk Güssing) kommt eben auch der Humor nicht zu kurz.

Dazwischen ist natürlich ausreichend Platz für Unterhaltung, ehe am Lagerfeuer Marshmallows oder Steckerlbrot gegrillt beziehungsweise in der Küche Burger und sogar Steaks zubereitet werden. Probleme wegen des großen Altersunterschiedes der Jugendlichen gibt es keine. „Weil wir das Programm so abgestimmt haben, dass man sich gegenseitig ergänzt und nicht ausschließt“, schildert Bröthaler.

Jeder kann mitmachen

Burgenlandweit gibt es aktuell Rot Kreuz-Jugendgruppen in Güssing, Kohfidisch, Rechnitz, Oberpullendorf und Eisenstadt mit insgesamt an die 160 Mitglieder. „Wir wollen natürlich unsere Präsenz verstärken und in jedem Bezirk aktiv sein. Da jedoch alles auf ehrenamtlicher Basis beruht, ist es nicht immer einfach, Betreuer zu finden“, so Lukas Herold.

Unabhängig davon können sich Buben und Mädchen, die gerne Mitglied in den Jugendgruppen des Roten Kreuzes Burgenland werden wollen, „bei jeder Rettungsstation melden, wir nehmen dann mit ihnen Kontakt auf“. Weitere Informationen gibt es online unter diesem Link.