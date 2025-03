Immer mehr Notfälle: Rotes Kreuz rückte 2024 fast 100.000 Mal aus

Als Hauptursache für den Anstieg sieht Landesgeschäftsleiterin Tanja König aber, dass das Angebot immer bekannter und deshalb mehr in Anspruch genommen werde.

Neue Möglichkeit für Blutspende ab Mai

Luft nach oben gibt es beim Blutspenden, obwohl die Bereitschaft dazu im Burgenland österreichweit am größten ist. "Die Burgenländer sind die fleißigsten Blutspender. Trotzdem ist es zu wenig", so Pirringer. Ab Mai will das Rote Kreuz daher eine neue Möglichkeit schaffen: Auch außerhalb der Aktionen sollen die Burgenländerinnen und Burgenländer zu fixen Öffnungszeiten in der Bezirksstelle Oberwart Blut spenden können.