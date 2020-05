Schock und 7000 Euro Schaden nach Raub auf Parkplatz

Zwei Männer haben eine 57-jährige Frau aus Luxemburg, die bei einer Tankstelle an der A 4 im Auto auf ihren Mann wartete, ausgeraubt. Schockiert, aber sonst unverletzt ist eine 57-jährige Frau aus Luxemburg, nachdem sie Mittwochabend bei einer Tankstelle auf der Ostautobahn im Gemeindegebiet von Nickelsdorf ausgeraubt wurde. Das Ehepaar aus Luxemburg war unterwegs in den Kosovo, und wollte kurz vor der ungarischen Grenze noch eine Autobahnvignette besorgen.

Der 53-jährige Mann stellte das Fahrzeug auf dem Parkplatz der Tankstelle ab und begab sich ins Geschäftslokal. Seine Ehefrau wartete im Auto. Plötzlich soll ein unbekannter Mann die Fahrzeugtür aufgerissen und der Frau mit den Worten „Komm, komm!“ befohlen haben, herauszukommen.

„Der Täter hat das Opfer dann am Oberarm gepackt und sie aus dem Auto gezerrt“, schildert ein Beamter der Autobahnpolizei Nickels¬dorf im KURIER-Gespräch. Während einer der mutmaßlichen Räuber mit der 57-Jährigen beschäftigt war, nützte ein zweiter die Gelegenheit und stahl die im Fußraum der Beifahrerseite abgestellte Handtasche der Durchreisenden. Anschließend flüchteten beide Täter in zwei Fahrzeugen, gab das Opfer bei der Vernehmung durch die Polizei an.