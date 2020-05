Feuerwehr im Dauereinsatz

Der starke Schneefall hält die Feuerwehren im Burgenland auf Trab. Seit Freitag sei man zu rund 50 wetterbedingten Einsätzen ausgerückt, hieß es Samstagmittag aus dem Landesfeuerwehrkommando. Zum überwiegenden Teil mussten liegen gebliebene oder von der Straße abgekommene Fahrzeuge geborgen werden. Die Verkehrsunfälle sind laut Landessicherheitszentrale großteils glimpflich verlaufen.

Ein schwerer Unfall aber hat sich Samstagfrüh bei Weppersdorf (Bezirk Oberpullendorf) ereignet. Der Lenker wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Der Verletzte wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.

Am Samstagvormittag waren trotz tiefwinterlicher Verhältnisse alle Hauptverkehrsrouten im Burgenland befahrbar, sagte ein Sprecher der Landespolizeidirektion. Nur die Landesstraße zwischen Wallern und Apetlon (Bezirk Neusiedl am See) sowie einzelne Güterwege seien gesperrt. Auf der Ostautobahn A4 komme es außerdem zu Behinderungen wegen hängen gebliebener Fahrzeuge.

