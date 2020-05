Schloss Esterházy: Kein Tauwetter in Sicht

Das Schloss Esterházy in Eisenstadt ist der Tourismusmagnet schlechthin in Eisenstadt. Doch seit das altehrwürdige Gemäuer vom Land Burgenland an die Fürst Esterházy Familien-Privatstiftung Eisenstadt zurückgegeben wurde, macht es nicht nur touristische Schlagzeilen, sondern beschäftigt auch das Gericht.



Esterházy wirft dem Land vor, seine Instandhaltungspflichten vernachlässigt und somit die Substanz des Schlosses in einen schlechten Zustand gebracht zu haben. Es folgte eine Klage von Esterházy in der Höhe von 11,3 Millionen Euro und im März dieses Jahres ein erster Termin bei Gericht. Der KURIER hat berichtet.



Am Freitag, den 23. September, hätten die beiden Kontrahenten einander wieder vor Gericht treffen sollen. Doch nun wurde der Termin auf 18. November 2011 verschoben und Esterházy Generaldirektor Stefan Ottrubay ließ im Sonntags-KURIER damit aufhorchen, dass man über eine außergerichtliche Lösung gesprächsbereit sei. Die Schlosssanierung müsse nun warten. Was da auf den ersten Blick nach Tauwetter aussieht, stellt sich aber auf Nachfrage beim Land ganz anders dar.