Prozess: Schlepper wollte bei Verfolgungsjagd Polizei abdrängen

Ein mutmaßlicher Schlepper, der im Juni auf der Südostautobahn (A3) einen Polizeiwagen abdrängen wollte, ist am heutigen Mittwoch am Landesgericht Eisenstadt zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt worden. Der türkische Lenker des Kleinbusses, in dem sich 20 seiner Landsleute befanden, hatte sich eine Verfolgungsjagd mit Beamten geliefert.

Das Urteil ist nach Gerichtsangaben nicht rechtskräftig. Dem Mann wurde in der Schöffenverhandlung Schlepperei, vorsätzliche Gemeingefährdung und Widerstand gegen die Staatsgewalt vorgeworfen.