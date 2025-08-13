Schiffsunglück in der "Hölle": 8 Stunden Einsatz am Neusiedler See

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Am Sonntagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Oggau zu einem Schiffsunglück im Bereich „Illmitz Hölle“ auf dem Neusiedler See alarmiert. Ein Segelboot war gekentert und auf Grund gelaufen. Die unmittelbare Personenrettung stand im Vordergrund: Zwei Personen konnten rasch aus dem Wasser gerettet werden.

Zusätzlich wurden Wertsachen aus dem gekenterten Boot geborgen. Die Erstbetreuung der Geretteten erfolgte vor Ort durch die Österreichische Wasserrettung, Einsatzstelle Neusiedler See. Anschließend wurden die beiden unverletzten Personen sicher in den Hafen Jois gebracht. Aufwendige Bergungsaktion am Montag Aufgrund der Größe des Segelbootes und der schnell anbrechenden Dunkelheit am Sonntagabend musste die eigentliche Bootsbergung auf den darauffolgenden Montag verschoben werden.

Diese Aktion erforderte eine tatkräftige Zusammenarbeit mehrerer Feuerwehren. Die Feuerwehr der Freistadt Rust und die Feuerwehr Jois unterstützten die Kollegen aus Oggau bei diesem komplexen Vorhaben. Das gekenterte Segelboot musste unter Anwendung von erheblichem Geräte- und Personaleinsatz aufgerichtet und vollständig ausgepumpt werden. Erst danach konnte es im Verbund mit den anderen Wehren in den Heimathafen Jois geschleppt werden.