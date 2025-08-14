Doskozils „Machtdemonstration“

Zugegeben, Hans Peter Doskozil war auch früher schon früh dran. Im November 2023, also 14 Monate vor der Landtagswahl im Jänner 2025, ließ der rote Landeshauptmann wissen, dass er sich 2025 „mit großer Demut wieder um dieses Amt bewerben“ werde. Dass sich Doskozil aber nun, keine sieben Monate nach der letzten Wahl, bereits für den Urnengang 2030 bewirbt, ist denn doch bemerkenswert: „Habe noch sehr viel vor und werde 2030 sicher wieder kandidieren“, lautete am vergangenen Sonntag der Titel eines doppelseitigen Interviews in der Krone.

Warum diese Ansage, fast viereinhalb Jahre vor der nächsten Landtagswahl? Dass er – ebenfalls im November 2023 – meinte, mit 60 (also 2030) sei Schluss, denn „man nützt sich ab“, sei nur nebenbei erwähnt. Doskozil habe angesichts unter der Oberfläche schwelender, interner Diskussionen und einer gewissen Verunsicherung diese „rasch im Keim ersticken“ sowie „Handlungsfähigkeit und Stärke demonstrieren“ wollen, sagt der vom KURIER konsultierte Politik-Analytiker Thomas Hofer.