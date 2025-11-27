„The Shiraz 2023“ siegt: Andauer Weingut räumt bei Falstaff ab

Bei der Falstaff Rotweingala in der Wiener Hofburg durfte sich das Weingut Scheiblhofer aus Andau über gleich mehrere Auszeichnungen freuen. Den größten Erfolg erzielte der „The Shiraz 2023“, der als Sortensieger in der Kategorie Syrah ausgezeichnet wurde.

Auch in den Gruppen „Cabernet Sauvignon 2023“ und „Merlot 2023“ landete das burgenländische Weingut auf dem Podest: „The Cabernet Sauvignon 2023“ und „The Merlot 2023“ erreichten jeweils den zweiten Platz. Rotweine im Mittelpunkt Ein weiterer Erfolg gelang beim Falstaff Rotwein Grand Prix, bei dem die besten jungen Rotweine Österreichs prämiert werden. Mit dem „Blaufränkisch Classic 2024“ holte Scheiblhofer den dritten Platz in der Kategorie Blaufränkisch.

„Die Falstaff Rotweingala ist für Rotweinliebhaber das Ereignis des Jahres“, sagte Erich Scheiblhofer. „Dass wir in drei Sorten und beim Grand Prix vorne mit dabei sind, erfüllt uns mit großem Stolz. Diese Auszeichnungen sind das Ergebnis unseres gesamten Teams.“ Knapp 800 Rotweine aus ganz Österreich wurden verkostet, eingereicht von rund 200 heimischen Winzern. Italien war heuer Gastland und ergänzte das Programm mit Spitzenweinen.