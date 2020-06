Sautrog wird zum Schnellboot

Die Fußball-EM in Polen und der Ukraine ist Geschichte, die Olympische Flamme der Sommerspiele in London wurde kürzlich entzündet, doch am kommenden Samstag richtet die (gesamte) Sportwelt gespannt den Blick in Richtung Oberwarter Stieberteich. Zum zehnten Mal geht die Vereinstrophy über die athletisch-spaßige Bühne.

Das runde Jubiläum wird gefeiert, wenn auch ein klein wenig unerwartet.

"Eigentlich war es seinerzeit als einmalige Aktion gedacht", erklärt Karl-Heinz Gruber, der seit Anbeginn das routinierte Organisations-Doppel mit Johann Benkö gibt. "Aber den Leuten hat’s gefallen, deshalb haben wir weitergemacht." Die freie Spende wird zum Eintritt, der Reinerlös kommt einem karitativen Zweck in Oberwart zugute. Der Event ist nicht nur ein Fixpunkt im Veranstaltungskalender der Südmetropole, sondern längst ein Publikumsmagnet – bis zu 1000 Besucher werden gezählt, vor allem das Sautrogrennen (Startschuss 17 Uhr) zieht die Massen in seinen Bann.

"Für die Leute ist es deshalb so interessant, weil keiner der teilnehmenden Vereine einen Vorteil in den einzelnen Disziplinen hat", erläutert Gruber. Das zeige auch die Siegerliste mit sieben verschiedenen Erstplatzierten. Nur die Pfadfinder konnten bisher den Wanderpokal – drei Erfolge sind dafür notwendig – ihr Eigen nennen. Als Titelverteidiger gehen die Eisläufer um Thomas Tallian ins Rennen.

Den Auftakt (13.30 Uhr) macht in bewährter Manier das Nageln. Der Water Run ist neu: im 17 x 9 Meter großen Wasserbecken wird in der Plastikkugel gelaufen und geschwitzt. Zugsägen und der Überraschungsbewerb – ein Geheimnis bis zum Schluss – runden die Herausforderungen ab. "Die elf Vereine sind vom verfügbaren Platz her das Maximum, die neun Teams beim Firmenrudern bedeuten die bisherige Höchstzahl", sagt der Organisator. Das Jubiläum wird lukullisch wie auch musikalisch zum Fest: Toast-Langos und sommerlicher Spritzer bilden am Ufer des Stieberteichs das "1er-Menü", für den guten Ton zeichnen "Oberwart 3" verantwortlich.