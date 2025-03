Säfte, Schnäpse, Brände: Die besten Obstveredler des Burgenlandes

„Das große Spektrum der Produkte spiegelt die Vielfalt der heimischen Landwirtschaft wider. Ich gratuliere allen Preisträgern“, so Falb-Meixner. Erstmals wurden heuer die drei besten Betriebe mit dem Titel „Produzent des Jahres“ ausgezeichnet. Die Sieger wurden anhand der höchsten Durchschnittspunktezahl ihrer Produkte ermittelt.

Die Landesprämierung fand im Kulturzentrum Mattersburg statt. Am Bild: die Landessieger 2025 der jeweiligen Kategorien.

Gold und damit der Titel „Produzent des Jahres“ ging an Sonnenobst Familie Habeler aus Wiesen, Silber an die Destillerie Stockvogler aus Marz – inklusive zweier Landessiege mit Johannisbeerlikör Vogelbeerbrand – und Bronze an die Destillerie Kohlmann aus Horitschon. Weitere Landessieger 2025 sind die Landwirtschaftliche Fachschule Eisenstadt (Apfel-Quittensaft), Roland Wolf (Steinberg-Dörfl, Birnenbrand), Johann Wagner (St. Georgen, Schwarzer Johannisbeerenbrand) und Steiner Edelbrände (Pamhagen, Hefebrand Muskateller).

Appell für Regionalität

Obstbaupräsident Johann Plemenschits nutzte die Veranstaltung für einen Appell an die Konsumenten. „Viele Obstbauern vermarkten ihre Produkte ab Hof, in Bauernläden oder auf Märkten. Es ist wichtig, beim Einkauf auf regionale Herkunft zu achten.“ Die vergangenen Jahre hätten gezeigt, wie entscheidend die Selbstversorgung mit heimischen Lebensmitteln sei.