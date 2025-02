Der Gurkenprinz setzt wieder auf "Südobst"

"Die Wurzeln von Südobst reichen 70 Jahre in die Vergangenheit zurück. Das Unternehmen ist damit tief in der österreichischen Lebensmitteltradition verankert. Man könnte auch sagen: Mit der Wiedereinführung der Marke Südobst schaffen wir das älteste Start-up Österreichs", sagt dazu Gurkenprinz Co-Geschäftsführer Stefan Schauer.

Begünstigt wurde die Markteinführung wohl durch die gute wirtschaftliche Entwicklung im Vorjahr. Der Umsatz wurde um 15 Prozent auf 6,35 Millionen Euro gesteigert. Trotz Herausforderungen wie der Corona-Pandemie, gestiegenen Baukosten und restriktiveren Finanzierungsbedingungen hält das Unternehmen an seinen schon länger gefassten Expansionsplänen fest.

"Kapazitätsgrenzen erreicht"

"Unsere Kapazitätsgrenzen am Standort in Stegersbach sind erreicht", sagt Hagenauer. "Der ursprünglich geplante Baubeginn der Produktionsstätte in Müllendorf hat sich durch Corona & Co. erheblich verzögert, doch nun sind wir in der finalen Phase und letzte Details werden geklärt", berichten die beiden Geschäftsführer Hagenauer und Schauer. "Der Standort in Stegersbach bleibt aber natürlich das Herz des Gurkenprinz."