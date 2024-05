Bei idealen Bedingungen sind in Rust im Burgenland die ersten Storchenküken geschlüpft. 26 Brutpaare fanden sich in diesem Frühling ein. In elf Nestern wurden bereits 32 Jungtiere gezählt, berichtete Igor Smrtnik, Obmann des Storchenvereins Rust, der APA. Bei 15 Nestern war noch keine Zählung möglich, weil die Tiere sich noch nicht zeigten oder sie noch zu klein für eine Sichtung sind. Smrtnik hält dieses Jahr das Erreichen einer Rekordzahl von bis zu 60 Jungen für möglich.