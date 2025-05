Rot-Grün auch nach 100 Tagen "nicht immer einer Meinung, aber ..."

Ein Chor statt Solisten – so beschreibt Wolfgang Spitzmüller, Klubobmann der Grünen, das neue Miteinander in der burgenländischen Landesregierung nach 100 Tagen Koalition mit der SPÖ. Am Freitag zogen die Klubobleute beider Parteien eine positive Bilanz. Die Zusammenarbeit funktioniere gut, betonten Spitzmüller und SPÖ-Klubchef Roland Fürst unisono.

Letzterer zeigte sich „zuversichtlich, dass das die nächsten vier Jahre und sieben Monate so hält“.