Rekordhalter hinter dem Steuer

Das liege einerseits an der wachsenden Zahl der Transit-Lkw, die durch das Burgenland rollen. Und andererseits aber auch an der hohen Anzahl von Diesel-Pkw. 58 Prozent der Autos fahren mit Diesel, was für die Luftqualität negativ sei, da Dieselabgase mehr gesundheitsschädliche Stickoxide enthalten als die Abgase von Benzin, so Gansterer.