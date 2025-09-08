Rehgraben: 100 Jahre Kirchengeschichte mit Segnung

Ein Jahrhundert Kirchengeschichte wird in Rehgraben, einem Ortsteil der Gemeinde Gerersdorf-Sulz (Bezirk Güssing) gefeiert: Am kommenden Sonntag, 14. September, begeht die Filialkirche zur hl. Anna ihr 100-jähriges Bestehen.

Höhepunkt ist ein Festgottesdienst, ursprünglich hatte Diözesanbischof Ägidius J. Zsifkovics sein Kommen angekündigt. Weil ihm aber ein wichtiger Termin in Slowenien – Weihe und Amtseinführung des neuen Bischofs der Nachbardiözese Murska Sobota – in die Quere gekommen ist, wird in seiner Vertretung Kanonikus Franz Brei, Kreisdechant des Dekanatskreises Süd und Stadtpfarrer von Jennersdorf, nach Rehgraben kommen. Dabei werden der neue Altar und der Ambo gesegnet, beide geschaffen von der Tischlerei Günter Krammer aus St. Michael im Burgenland.

Chronik blickt zurück Auch ein Blick in die Vergangenheit gehört zum Jubiläum: Die Chronik der Filialgemeinde mit dem Titel „Kleine Kirchengeschichte“ wird vorgestellt. Die Feierlichkeiten verbinden Tradition und Gegenwart – so lädt die Feuerwehr Rehgraben nach dem Gottesdienst zum Frühschoppen ins Feuerwehrhaus. Der Reinerlös dient der Anschaffung neuer Ausrüstung.

Stiftung setzte Bau um Die Geschichte des Gotteshauses reicht zurück ins Jahr 1925. Damals konnte der Bau in wirtschaftlich schwierigen Zeiten dank einer Stiftung von Frau Pendl umgesetzt werden. Besonders der Gastwirt Josef Wukovits und Bürgermeister Franz Hopizan sen. haben mit Unterstützung vieler Helferinnen und Helfer zum Gelingen beigetragen. Am 13. September 1925 nahm Dechant Karl Braun die Weihe vor, unterstützt von mehreren Pfarrern der Umgebung.