Regionales Einkaufen mit Erlebnis-Charakter

Angeboten werden auch Abo-Kisterl, die auf Wunsch nach Oberpullendorf (Gelber Tisch), oder nach Deutschkreutz (Das Blaufränkisch-Hotel & Restaurant) geliefert werden.

Der Besuch auf Hof-Sonnenweide ist ein richtiges „Einkaufserlebnis“: Denn zwischen die Gemüsestände mischen sich auch immer wieder – zur Freude der Besucher – die tierischen Bewohner und warten auf Streicheleinheiten.

Bauernmarkt in Raiding am 29.Mai

In den Startlöchern steht auch schon das Team rund um Michaela Tesch-Wessely mit dem monatlichen Bauernmarkt in Raiding: Nach dem Erfolg des Vorjahres werden demnächst wieder jeden letzten Samstag im Monat 20 Anbieter aus der Region beim Bauernmarkt in der Lisztstraße ihre Ware anbieten. Zu kaufen gibt es dort ab 29. Mai (8.30 bis 12.30 Uhr) Köstlichkeiten wie u. a. Brot, Erdbeeren aus Wiesen, Mehlspeisen sowie Schnaps und Wein.

www.hof-sonnenweide.at

www.raiding-online.at