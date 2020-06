Regionale Schmankerl für rockhungrige Festivalfans

Gegrillte Steppenrindwürstel, Blunzengröstel, Krautfleckerl oder Kirschenstrudel und dazu ein Glas Uhudler oder Blaufränkisch. Touristen schätzen schon lange die heimische Küche und den Wein. Nun sollen auch junge Gäste für die kulinarischen Genüsse begeistert werden und so bieten heuer erstmals Bauern und Winzer aus der Region ihre Schmankerl beim größten Rockfestival Österreichs – dem Nova Rock – an. Vom 13. bis 15. Juni können sich Festivalbesucher in der " Genuss Arena" durch die traditionelle burgenländische Küche kosten.

Die " Genuss Arena" ist ein Projekt, das von Nova Music, Gastro Team Austria und Genuss Burgenland ins Leben gerufen wurde, mit dem Ziel, heimische Produzenten miteinzubinden und den Festivalbesuchern Spezialitäten abseits von Burger und Co anzubieten. "Wir wollen den jungen Leuten zeigen, wie das Burgenland schmeckt und ihnen so die Region näherbringen", sagt Martin Karlo von der gleichnamigen Fleischerei in Pamhagen. "Graurinderwürstel, Blunzengröstel oder ein Spanferkel sind keine Industrieware. Wir produzieren alles selbst. Man schmeckt den Unterschied", meint Karlo.

Neben dem Fleischer sind auch Obst- und Gemüsebauern, Bäcker sowie zahlreiche Winzer mit dabei. "Das Nova Rock ist das größte Event im Bezirk. Es ist daher wichtig, die Region mitzubewerben, damit auch Jugendliche einen Zugang zum Burgenland finden", erklärt Winzer Erich Scheiblhofer. "Die Festivalbesucher sollen merken, dass sie sich in einer Weinregion befinden."

Die " Genuss Arena" wird zwischen den beiden Bühnen – der Blue und der Red Stage – gebaut. Auch antialkoholische Getränke wie Apfelsaft werden aus der Region angeboten.

Neben den kulinarischen Genüssen erwarten die Besucher natürlich auch musikalische Schmankerl. Den Festivalauftakt bestreiten unter anderem The Prodigy, Limp Bizkit und Slayer. Am Samstag spielen Seeed, Mando Diao und Sunrise Avenue und am Sonntag wird es mit The Offspring und Soundgarden eine Zeitreise in die 90er Jahre geben. www.novarock.at