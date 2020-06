Regionale Schmankerl erobern die Bio-Bäckerei

Slow Food Burgenland und die Eisenstädter Vollkorn-Bio-Bäckerei von Clemens Waldherr (l.) stellten vor Kurzem bei einem Frühstück ihr gemeinsames Projekt in Wien vor. Burgenländische Spezialitäten erweitern nun das Angebot der Bäckerei. "Wir wollen den Bezug zwischen Endverbrauchern und Produzenten (wieder-)herstellen und Lust auf Neues oder in Vergessenheit Geratenes machen. Idealerweise findet die Stärkung von regionaltypischen Lebensmitteln am Ort ihrer Herstellung statt", so Monika Liehl (3.v.l.) von Slow Food. Über die Kooperation mit Waldherr habe man außerdem mit dem Markt der Erde in Parndorf eine weitere Möglichkeit dazu geschaffen.