Rauferei eskalierte: 28-Jähriger durch Schuss verletzt

Ein Raufhandel mit mehreren Beteiligten hat sich am Donnerstag gegen 18 Uhr im Bezirk Oberwart ereignet. Dabei wurde ein 28-jähriger Mann durch einen Schuss verletzt.

Der Mann, ein russischer Staatsbürger, erlitt eine Schussverletzung im Oberschenkel. Er wurde im Krankenhaus Oberwart medizinisch versorgt.