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Rauferei eskalierte: 28-Jähriger durch Schuss verletzt
Mehrere Beteiligte bei einem Vorfall im Bezirk Oberwart, die Polizei ermittelt.
Ein Raufhandel mit mehreren Beteiligten hat sich am Donnerstag gegen 18 Uhr im Bezirk Oberwart ereignet. Dabei wurde ein 28-jähriger Mann durch einen Schuss verletzt.
Der Mann, ein russischer Staatsbürger, erlitt eine Schussverletzung im Oberschenkel. Er wurde im Krankenhaus Oberwart medizinisch versorgt.
Die Polizei wurde über den Notruf verständigt und nahm in weiterer Folge die Ermittlungen auf.
Derzeit laufen die Ermittlungen zur Tat. Im Fokus stehen insbesondere die weiteren Beteiligten sowie das Motiv des Vorfalls.
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