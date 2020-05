Raubüberfälle verbindet "eine Masche"

Die Vorgehensweise erinnert an den 3. Jänner: Nur wenige Tage nach einem Handtaschenraub in Oberpullendorf, bei dem eine 77-Jährige verletzt wurde – der KURIER berichtete –, hat ein Unbekannter Samstagabend erneut zugeschlagen. Und wieder wurde in der Bezirkshauptstadt eine Pensionistin auf offener Straße überfallen – nicht wie zuvor von einem Duo, sondern von einem ebenso dreisten Einzeltäter. Darauf weist allein der Tatort hin: Der Raubüberfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr in der Hauptstraße fast gegenüber der Polizeiinspektion.

Und auch sonst ging der Mann mit der gleichen Brutalität vor, die schon Anfang des Monats angewendet wurde: Weil es ihm nicht gelang, der 72-Jährigen die Tasche zu entreißen, stieß er sie zu Boden. Die Oberpullendorferin erlitt bei dem Sturz Abschürfungen am rechten Ellbogen, der Kriminelle flüchtete mit dem Tascheninhalt – u.a rund 100 Euro Bargeld – zu Fuß Richtung Stadtzentrum. Wohl wegen des Schocks machte sich die Frau noch auf ihren rund 10-minütigen Heimweg, erst von zuhause aus verständigte ihr Ehemann die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bisher ohne Ergebnis.