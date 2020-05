Raser fährt mit 201 km/h ins Radar

Einen Verkehrsunfall mit zwei Verletzten hat ein alkoholisierter Lenker Freitagnachmittag in Neusiedl am See verursacht. Zwei junge Mopedfahrer wurden dabei verletzt.



Ein 53-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Neusiedl, bei dem ein durchgeführter Alko-Test positiv verlief, wollte links in eine Seitengasse einbiegen. Dabei kam es zu dem Zusammenstoß mit dem geradeaus fahrenden Moped, berichtete die Sicherheitsdirektion Burgenland. Sowohl der Mopedlenker, ein 19-jähriger Wiener, als auch seine 15-jährige Beifahrerin aus dem Burgenland wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Sie wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Eisenstadt gebracht.