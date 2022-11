Raiding: Musikgenuss an Liszts Geburtsort im Advent

Außergewöhnliche Klänge

Ein außergewöhnliches Konzert findet in Raiding schon am kommenden Samstag statt: An diesem Tag lädt der Franz-Liszt-Verein Raiding mit Obmann Manfred Fuchs ab 15 Uhr zum „einzigen Phonolakonzert Österreichs“ in die Liszt-Bibliothek. Dabei wird der Phonolist Wolfgang Karner auf den Notenrollen Werke von Liszt und Schubert spielen, die von Schülern von Franz Liszt eingespielt wurden.

Durch das Programm führt der Präsident des Franz-Liszt-Vereins, Martín Haselböck. Haselböck ist Gründer und Leiter des Orchesters Wiener Akademie sowie Music Director des Musica Angelica Baroque Orchestra Los Angeles.

Karten für das Phonolakonzert sind am Gemeindeamt Raiding unter 02619 / 7472 oder per eMail unter post@raiding.bgld.gv.at erhältlich. Info: www.lisztverein.at