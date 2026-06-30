Am Schluss fehlten Extremradler nur elf Auffahrten

Robert Grabner hatte sich für seine Mission den bisher heißesten Tag des Jahres ausgesucht. 111 Auffahrten auf die Eisenstädter Gloriette – oder 11.111 Höhenmeter in 24 Stunden – wollte der Hobbyradler am Sonntag absolvieren.

Schon im Vorjahr hatte der 54-jährige Bankbeamte 88 Mal die Glorietteallee bezwungen und dabei Spenden für die Hilfsorganisation Pro-Mente gesammelt.