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Am Schluss fehlten Extremradler nur elf Auffahrten
11.111 Höhenmeter in 24 Stunden wollte Hobbyradler Robert Grabner für einen guten Zweck absolvieren. Die Hitze machte ihm einen Strich durch die Rechnung.
Robert Grabner hatte sich für seine Mission den bisher heißesten Tag des Jahres ausgesucht. 111 Auffahrten auf die Eisenstädter Gloriette – oder 11.111 Höhenmeter in 24 Stunden – wollte der Hobbyradler am Sonntag absolvieren.
Schon im Vorjahr hatte der 54-jährige Bankbeamte 88 Mal die Glorietteallee bezwungen und dabei Spenden für die Hilfsorganisation Pro-Mente gesammelt.
„Die 111 Auffahrten waren unter diesen extremen Bedingungen nicht zu schaffen“, sagt Grabner im KURIER-Gespräch. Bei 48 Grad in der Sonne wurde von 15 bis 17 Uhr unterbrochen. Nach 10.000 Höhenmetern und 100 Auffahrten war um 3.20 Uhr Montagfrüh endgültig Schluss.
Durch Spender und Sponsoren sind bisher rund 8.500 Euro zusammengekommen.
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