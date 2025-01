Raaberbahn: „Keine Pläne, Personal und Züge nach Ungarn zu verlegen“

Als János Lázár , zuständiger ungarischer Minister, jüngst in einer westungarischen Zeitung mit dem Satz zitiert wurde, GYSEV sei „kein österreichisch-ungarisches Unternehmen mehr, sondern ein ungarisches Unternehmen, an dem ein kleiner Teil im Besitz Österreichs ist“, wurde man hierzulande wieder hellhörig.

Könnte sich die Qualität der Raaberbahn in Österreich verschlechtern, sollten mehr Ressourcen nach Ungarn verlagert werden? „GYSEV/Raaberbahn wird ihre Personenverkehrsleistungen in Österreich, gemäß ihrem gültigen Verkehrsdienstevertrag, weiterhin auf dem bisherigen hohen Niveau erbringen und wie bisher ihre österreichische Fahrzeugflotte einsetzen“, lautet die Antwort.

Pläne, Personal und Fahrzeuge nach Ungarn zu verlegen, gebe es nicht. „Es werden ausschließlich Fahrzeugkapazitäten, die auf österreichischer Seite überflüssig werden könnten, optimaler ausgenutzt.“

Will Ungarn den österreichischen Anteil (rund 28 Prozent) an der Raaberbahn erwerben, um Alleineigentümer zu werden? „Eine solche Absicht ist uns nicht bekannt, die Erwartung der Eigentümer an GYSEV/Raaberbahn ist weiterhin die Erbringung von Personenverkehrsdiensten auf höchstmöglichem Niveau, in Ungarn und Österreich.“