Qualität trifft Nachhaltigkeit: Das sind "Burgenland Beste"

„Wir müssen Wertschöpfung in die Regionen bringen, ohne Natur und Lebensqualität zu zerstören“, erklärte Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ). Laut Klimaminister Norbert Totschnig (ÖVP) sind für das Umweltzeichen neben zertifizierten Betrieben auch eine Klimaschutzstrategie, ein Mobilitätskonzept und zahlreiche weitere Kriterien erforderlich: „Wirklich beeindruckend, was da gelungen ist.“

Ein Beispiel für nachhaltige Mobilität im Urlaub ist die „Burgenland Card“, die auch zur kostenlosen Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel berechtigt. Die sechs Naturparks und der Nationalpark wurden stärker in das touristische Angebot integriert. Das Land investiere außerdem in Betriebsberatung und Förderungen, so Schneemann: Ziel sei es, zu zeigen, „dass nachhaltiger Tourismus wirtschaftlich tragbar sein kann“.

Ebenfalls am Montag wurden 23 Gastronomiebetriebe als „Burgenlands Beste 2025“ ausgezeichnet. Gewürdigt wurden jene, die in renommierten Guides wie Gault&Millau, Michelin oder Falstaff gelistet sind.