Beten und E-Bike tanken mit Strom vom Basilika-Dach

Pater Thomas Lackner hat sich erfolgreich dafür eingesetzt, dass auf Teilen des Daches der Basilika in Frauenkirchen eine Photovoltaikanlage installiert wurde. Nun können auch die Besucher davon profitieren: Wer mit dem E-Bike zur größten Kirche im Burgenland radelt, kann es nun direkt vor Ort aufladen.

Am vergangenen Sonntag hat Bischof Ägidius Zsifkovics die neue E-Bike-Tankstelle gesegnet.