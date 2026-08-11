Beten und E-Bike tanken mit Strom vom Basilika-Dach
Pater Thomas Lackner hat sich erfolgreich dafür eingesetzt, dass auf Teilen des Daches der Basilika in Frauenkirchen eine Photovoltaikanlage installiert wurde. Nun können auch die Besucher davon profitieren: Wer mit dem E-Bike zur größten Kirche im Burgenland radelt, kann es nun direkt vor Ort aufladen.
Am vergangenen Sonntag hat Bischof Ägidius Zsifkovics die neue E-Bike-Tankstelle gesegnet.
Pater Thomas war es ein Anliegen, den Ladepunkt als kostenlosen Service der Kirche anzubieten: „Man kann den Akku des E-Bikes an der gesegneten E-Tankstelle mit franziskanischem Sonnenstrom aufladen, während die Radfahrer die Akkus ihrer Seelen in der Basilika Maria auf der Heide aufladen können.“
Laut Pater Thomas besuchen bis zu 200 Radfahrer täglich die Basilika. Hier können sie nicht nur die prachtvolle Kirche, sondern auch die Erfindungen des technikaffinen Ordensmanns bewundern. Zum Beispiel die „Messweintankstelle“, den „Engelfotopoint“ oder in der Adventzeit die sprechende Weihnachtskrippe.
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