Genusszentrum: Das bietet der neue Tourismus-Hotspot in Kukmirn

Von Gernot Heigl Eine zwei Millionen Euro teure touristische Attraktion bereichert seit Kurzem Kukmirn im Südburgenland. Das neu errichtete „Puchas Genusszentrum“ präsentiert regionale Produkte und heimische Kultur und bietet zugleich Raum für weitere Highlights. Dazu zählt etwa ein Bauernmuseum mit hunderten historischen Exponaten, die unter anderem die Entwicklung der Landwirtschaft im Südburgenland dokumentieren. Zu sehen sind auch ehemalige Haushaltsgeräte, alte Schreib- und Nähmaschinen sowie Wahlscheiben-Telefone.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Gernot Heigl Uli Bauer im Bauernmuseum.

Die Ausstellungsstücke stammen „sowohl von privaten Sammlern als auch vom ehemaligen Jennersdorfer Bauernmuseum. Den dortigen Bestand habe ich komplett übernommen“, zeigt sich Hotelier Josef Puchas stolz: „Die Besichtigung der Exponate ist eine Zeitreise in die Vergangenheit.“ Für die Katalogisierung sucht der Hotelchef noch Freiwillige, „idealerweise eine Schulklasse. Bei Interesse an dieser Arbeit, bei der man tief in das bäuerliche Brauchtum eintauchen kann, bitte mit mir Kontakt aufnehmen.“

Brennerei mit Kino Gäste des Genusszentrums erhalten in einem eigenen Brennerei-Kino Einblicke in die Herstellung von Schnäpsen. In der angeschlossenen Schaudestillerie können 85 hochprozentige Produkte aus eigener Herstellung verkostet werden – auf Wunsch mit Guide oder selbstständig mit einem geliehenen Schnapsglas. Herzstück des Gebäudes ist die Veranstaltungshalle. „Hier bieten wir den Besuchern unter anderem Obst, Gemüse und alkoholfreie Säfte aus der Region Kukmirn an, ebenso Edelbrände, Weine und Uhudlerprodukte“, fasst Josef Puchas zusammen. „Da das Inventar mobil ist, steht die multifunktionale Halle für Veranstaltungen, Ausstellungen und Seminare aller Art zur Verfügung.“ Aktuell ist dort eine Präsentation zur „Lüftlmalerei“ des Vereins „Südlicht“ zu sehen, die Fassadenmalereien mit südburgenländischer Ausprägung dokumentiert.

Derzeit befindet sich das Puchas Genusszentrum in einer Soft-Opening-Phase, daher wird um Voranmeldung gebeten. Die Besuchszeiten sind Montag bis Freitag von 8 bis 15 Uhr. Führungen durch die Destillerie können täglich von 10 bis 14 Uhr gebucht werden. Bis Juli 2026 gilt für Gäste und Einwohner der Thermenregion ein Sonderpreis von 9,90 Euro pro Person, danach 19,90 Euro.

„Stolz auf unsere Uli“ Grund zur Freude hat Josef Puchas nicht nur wegen des Interesses an seinem neuen touristischen Treffpunkt, sondern auch wegen des Erfolgs einer Mitarbeiterin. Uli Bauer hat nicht nur alle Klassen der Lehrlingsausbildung mit Vorzug abgeschlossen, sondern auch die Abschlussprüfung zur Hotelkauffrau mit Auszeichnung bestanden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Gernot Heigl Uli Bauer präsentiert ihr Abschlusszeugnis.