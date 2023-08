Psychische Probleme: Ermittlungen nach Bluttat im Burgenland beendet

Die Ermittlungen nach einer Bluttat mit drei Toten vergangenen Samstag in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) sind beendet. Der bisher vermutete Ablauf wurde von der Staatsanwaltschaft Eisenstadt bestätigt: Ein 33-Jähriger soll seine Eltern erschlagen und dann Suizid verübt haben. Obduktionen wurden keine angeordnet, wie auch der ORF am Freitag berichtete. Das Motiv bleibe unklar. Eine Sprecherin teilte mit, dass der Sohn psychische Probleme hatte.

