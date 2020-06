Prüfer nehmen Fußballvereine ins Visier

Weil "viele Vereine", so ein Insider, "mit dem Rücken zur Wand stehen", wandten sie sich an Landeshauptmann und zuständig für Sport, Hans Niessl. Und der Landeshauptmann – ehemaliger Ballesterer, einst 20 Jahre im Fußball tätig und Besitzer einer Trainerlizenz – hat naturgemäß ein offenes Ohr für die Sorgen der Funktionäre, die ja ein Sterben ihrer kleinen Vereine befürchten. "Es werden bei uns Maßstäbe angelegt, die in anderen Bundesländern (NÖ, Anm.,) nicht zum Tragen kommen", sagt Niessl, meint aber im Gegenzug: "Doch wenn jemand in der Regionalliga 2000 Euro verdient, dann muss er seine Abgaben zahlen. Für Ausnahmen bin ich hier nicht zu haben."

Anders sei es bei unterklassigen, kleinen Klubs, "wo es um ein paar hundert Euro geht". Die sollte man verschonen. Die derzeitige Richtlinie von 560 Euro sollte man nach Meinung des Landeshauptmannes erhöhen. "Wir brauchen hier Freigrenzen." Wie hoch die sein sollten, darüber "muss man diskutieren".