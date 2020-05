Prozess: Lehrer hatte Sex mit Schülerin

„Der Tatvorwurf ist unrichtig“, behauptet Verteidiger Jürgen Kubin. Sein Mandant habe erst nach der Matura eine Beziehung mit dem Mädchen gehabt. Die Schülerin hatte aber vor der Disziplinarbehörde ausgesagt, dass Ende der siebenten oder Anfang der achten Klasse sehr wohl eine intime Beziehung bestanden hätte.

„Ich weiß gar nicht, wie sie auf so eine Situation kommt“, empört sich der Gymnasialprofessor. Er hatte das Mädchen in Geografie unterrichtet und ihr in Latein Nachhilfe gegeben. „Da war aber nie irgendetwas“, so der Angeklagte. Bei der Matura im Juni 2009 sei er gar nicht mehr dabei gewesen. Er sei bereits am 30. April 2009 suspendiert worden.

Auf die Frage von Richter Wolfgang Rauter, ob er wisse, dass ihm von einer anderen ehemaligen Schülerin Ähnliches vorgeworden werde und es seit Jahren Gerüchte um seine Person gebe, empört sich der Lehrer abermals. „Das sei ungeheuerlich. Ich weiß nicht, woher das alles kommt. Denn die beiden haben durch mich nur profitiert vom Schulischen her gesehen“, erklärt der Beschuldigte.

Da sich der Angeklagte nicht schuldig bekennt, wurden zur Klärung des Sachverhaltes weitere Zeugen beantragt. Der Prozess wurde auf 24. Jänner vertagt.