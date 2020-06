Prozess: Auf der Flucht Biker getötet

Denn einer aufmerksamen Passantin war der gesuchte Pkw schon in Rudersdorf aufgefallen. Dort hatten die beiden Männer einen Einbruch begangenen. Auf der Flucht in die Heimat rammten sie den Motorradfahrer. „Wir konnten das gesuchte Fahrzeug schließlich an der ungarisch-rumänischen Grenze sicherstellen“, sagt ein Polizeibeamter. Die Männer wurden festgenommen.

Mittwochvormittag müssen sich die beiden Ungarn gemeinsam mit der jungen Lenkerin vor Richterin Gabriele Nemeskeri verantworten. Das Strafausmaß für die fahrlässige Tötung und das Imstichlassen eines Verletzten liegt bei bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe.