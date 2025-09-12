Premierenjahrgang schließt Medizinstudium an Privatuni ab

Die Kooperation zwischen Land Burgenland und der Danube Private University (DPU) zur Ausbildung von Medizinern wurde zwar vorzeitig beendet, die ersten Ärztinnen und Ärzte haben aber jetzt ihr Studium an der Privat-Uni in Krems (NÖ) abgeschlossen. Unter den 50 Absolventinnen und Absolventen des Masterstudiengangs Humanmedizin sind auch sechs von insgesamt 120 Burgenland-Stipendiaten, die 2019 mit dem Studium begonnen hatten. Sie sind nach zwölf Semestern naturgemäß überglücklich über das Diplom in der Tasche: „Durch die finanzielle Unterstützung des Landes Burgenland wurde mir der Zugang zur universitären Ausbildung erheblich erleichtert“, sagt Alexander Seper, frischgebackener Dr. med. univ.

Sein Kommilitone Moritz Antoni spricht von einer „lehrreichen Zeit“, aus der er „theoretisches Wissen, praktische Skills sowie essenzielle Erfahrungen für meine berufliche Zukunft mitnehmen kann“. Kein Exodus Um dem Medizinermangel entgegenzuwirken, haben das Land und die DPU 2022 eine seit 2019 bestehende Vereinbarung ausgeweitet. Bis 2027 sollten jährlich 55 Medizin-Studienplätze für Burgenländer reserviert werden, mit jährlichen Kosten zwischen acht und zehn Millionen Euro fürs Land. Bis 2027 waren insgesamt 360 Mediziner fürs Land vorgesehen. Ihre Gegenleistung: Nach Studienende zumindest fünf Jahre lang im Burgenland zu arbeiten.