Schwimm-Festival am See für Jung & Alt

Ruhe- und Entspannungssuchende sollten das Mörbischer Seebad in der Zeit von 14. bis 16. Juni besser meiden. Denn wo sich Badegäste normalerweise die Sonne auf den Bauch scheinen lassen oder im Neusiedler See Abkühlung suchen, fällt am 14. Juni der Startschuss für das „1. Neusiedler See Schwimm Festival“.

Die klassische Durchquerung mit Start in Mörbisch und Ziel in Illmitz bekommt heuer einen neuen Rahmen – das Schwimm-Festival. Rund um Mörbisch werden von 14. bis 16. Juni verschiedene Schwimmdistanzen für Gesundheits- bis zum Leistungssportler angeboten. Ziel sei es, der ganzen Familie das Mitmachen in den verschiedenen Bewerben zu ermöglichen. Das „Event für Jedermann“ habe „sehr großes Potenzial“, ist Veranstalter Andreas Sachs überzeugt.

In den drei Tagen wird das Seebad Mörbisch zur Schwimmarena umfunktioniert. Rund um die sportlichen Aktivitäten wird ein Rahmenprogramm von der Sommernachts-Party bis zum Sundowner auf einem Schiff geboten. Für den Gaumen gibt es eine Weinverkostung und kulinarische Genüsse. Außerdem werden Naturführungen angeboten.

Gerade das Schwimmen unter Wettkampfbedingungen werde bei den Triathleten oft vor den Wettkämpfen vernachlässigt. Der Termin Mitte Juni sei daher ideal vor den großen langen Triathlondistanzen wie Klagenfurt, Roth, Frankfurt oder auch als Formaufbau für Podersdorf, ist der Veranstalter überzeugt.

Das Schwimmen im Bereich der Schwimmarena Mörbisch sei besonders windgeschützt und mit gleicher Wassertiefe von 1,70 (abhängig vom hitzebedingten Wasserstand) besonders gut zu absolvieren.