Präsenz gegen Promille-Lenker

In der Nacht auf Samstag war wieder einmal eine Schwerpunktaktion der burgenländischen Verkehrsabteilung mit 60 Beamten im ganzen Land angesagt, bereits die zehnte heuer (jedes Monat wird eine durchgeführt; in den Monaten Jänner, Februar je zwei). Mit einem Unterschied: Sie war nicht angekündigt.

Als Oberstleutnant Andreas Stipsits 2005 von der Kripo in die Verkehrsabteilung wechselte, kam er auf den Gedanken, Schwerpunkt­aktionen, die damals zum ersten Mal durchgeführt wurden, via Medien und Aussendungen anzukündigen. In Irland war dies bereits gang und gäbe und ein voller Erfolg. "Ich wurde damals belächelt", erinnert er sich heute. Mittlerweile wird ihm große Anerkennung für diese Aktion gezollt.