Polizeihund stellte flüchtende Ladendiebe

Eine große Belohnung hat sich Polizeihund "Lucky od Meszta" von seinem Diensthundeführer verdient. Der belgische Schäferhund von der Diensthundestelle Frauenkirchen hat vor Kurzem vier Ladendieben bei ihrem Fluchtversuch einen Strich durch die Rechnung gemacht.



Ein aufmerksamer Kunde beobachtete das diebische Quartett, wie sie aus einem Supermarkt in Parndorf, Bezirk Neusiedl am See, Kosmetikartikel stahlen und anschließend mit einem Pkw flüchteten. Er schlug Alarm. Kurze Zeit später wurde das Fluchtfahrzeug von der Polizeiinspektion Frauenkirchen in der Ortschaft angehalten. Bei der Durchsuchung des Kofferraumes konnten der siebenjährige Rüde und sein Herrl Diebesgut im Wert von rund 900 Euro sicherstellen. Ein Teil der Ware wurde in verschiedenen Geschäften des Outlet-Centers in Parndorf gestohlen. Zwei der Täter wurden in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert und zwei wurden auf freiem Fuß angezeigt.



Burgenlandweit gibt es vier Diensthundestationen. Neben Frauenkirchen, wo sieben Hunde stationiert sind, werden Beamte auch in Wulkaprodersdorf, Bernstein und Königsdorf von Vierbeinern unterstütz. Die Tiere und ihre Hundeführer sind für verschiedene Schwerpunkte – wie etwa Suchtgift oder Leichen – ausgebildet und können bei Bedarf von umliegenden Polizeiinspektionen angefordert werden.